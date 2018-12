Kända Prince-låtar blir film

Snart kommer Prince till bioduken. Filmbolaget Universal Pictures har lyckats lägga beslag på rättigheterna till flera stora hits i stjärnans katalog och planerar att använda låtarna i en ny musikalfilm, skriver Hollywood Reporter. Det rör sig dock inte om någon biografisk rulle. Istället bygger den nya produktionen på samma koncept som filmen "Mamma Mia", där kända Abba-låtar får vara med och berätta en fiktiv historia.

Det nya projektet presenteras två år efter den legendariska musikerns död 2016. Under sin karriär sålde Prince över 100 miljoner album som gav honom åtta Grammy-priser och en självklar plats i Rock and Roll Hall of Fame.