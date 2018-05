Kändistätt på brittiska prinsbröllopet

När prins Harrys mamma prinsessan Diana gick bort i en bilolycka 1997 framförde hennes nära vän Elton John låten "Candle in the wind" på begravningen. Det har ryktats att han även ska uppträda på bröllopsfesten, men det har fortfarande inte avslöjats vilka som kommer att stå för musiken under kvällen. Elton själv sade så sent som i mars att han inte ens fått en inbjudan till bröllopet ännu. Nu sågs dock han och maken David Furnish i glatt samspråk med Victoria och David Beckham inne i kyrkan.

Meghan Markle är mest känd för sin roll i tv-serien "Suits" och hade förstås bjudit in många av sina forna kollegor till vigseln. Bland annat syntes Patrick J Adams, som spelade hennes pojkvän och senare make i serien. Vid tillkännagivandet av prinsparets förlovning postade Adams ett foto på Instagram av hans och Markles bröllopsscen i serien och gratulerade Harry till att ha gjort ett kap, skriver The Sun.

Andra kändisar som sågs utanför kyrkan var bland annat skådespelaren Tom Hardy, tennisstjärnan Serena Williams, skådespelerskan Carey Mulligan med sin make Marcus Mumford, frontfigur i bandet Mumford and sons, samt brittiska sångfåglarna Joss Stone och James Blunt. Tidigare talkshowdrottningen Oprah Winfrey satt i främre delen av kyrkan tillsammans med medlemmar av kungafamiljen och de allra närmsta vännerna till prinsparet.