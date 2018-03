Kanye West i studion igen

Är Kanye West på gång med ny musik? Det verkar så - enligt nöjessajten TMZ befinner sig superstjärnan i amerikanska Wyoming tillsammans med bland andra rapparen Travis Scott och ett gäng andra musiker och producenter för att jobba med en kommande skiva.

I slutet av förra året återvände Kanye West till livescenen för första gången på ett år efter att ha ställt in ett stort antal spelningar på sin turné på grund av utmattning. Hans senaste album "The life of Pablo" kom 2016.