"Kill 'em all"-producenten Paul Curcio död

Paul Curcio, producenten bakom Metallicas banbrytande debutalbum "Kill 'em all" från 1983, är död, rapporterar Consequence of Sound. Den New York-födde producenten och studiogrundaren Paul Curcio dog i sviterna av hjärtsvikt, bekräftar hans dotter för sajten. Paul Curcio blev 74 år.(TT)