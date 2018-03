Kinafestival stryker "Call me by your name"

Den internationella filmfestivalen i Peking har strukit visningen av filmen "Call me by your name" från sitt program.(TT) Den internationella filmfestivalen i Peking har strukit visningen av filmen "Call me by your name" från sitt program. Filmen handlar om kärlekshistorien mellan två män, Elio (Timothée Chalamet) och Oliver (Armie Hammer), och har bland annat belönats med en Oscar i kategorin för bästa manus efter förlaga. Den är baserad på André Acimans bok med samma titel. Festivalen vill inte kommentera programändringen. Filmfestivalen inleds den 15 april.