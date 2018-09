Kiss lägger av - efter avskedsturné

Legendariska hårdrocksbandet Kiss ska ut på en sista turné - sedan lägger de ner, skriver Variety.

Bandet kom med beskedet när de spelade i tv-programmet "America's got talent" på onsdagen.

Avskedet heter "End of the road world tour" och blir enligt gruppen en chans att se dem för alla som missat dem under de senaste fyra decennierna.

"Vi säger hej då med vår slutgiltiga turné, med vår största show hittills, och vi lägger av på samma sätt som vi började, oförlåtliga och omöjliga att stoppa", säger bandet i ett uttalande.

Än så länge finns inga kända speldatum.

Det är inte första gången som Kiss har tagit farväl. Även år 2000 åkte bandet på en avskedsturné - men var tillbaka två år senare. Turnén var dock den sista med alla fyra originalmedlemmar.

Trummisen Peter Criss och gitarristen Ace Frehley har ersatts och kvar i dag är Gene Simmons och Paul Stanley.

Kiss bildades i New York 1973, har släppt skivor som "Kiss", "Destroyer" och "Love gun" och influerat otaliga efterföljare.