Koreanskt töväder når filmvärlden

De upptinade relationerna mellan Nordkorea och resten av världen ger nu konsekvenser även i kulturvärlden. Flera nordkoreanska filmer ska visas på en lokal filmfestival i Sydkorea enligt ett beslut av sydkoreanska myndigheter.

Enligt festivalen Bucheon International Fantastic Film Festival i utkanterna av Seoul, ska tre nordkoreanska filmer visas under årets festival. Det handlar bland annat om ett drama om tre föräldralösa syskon som försöker hålla samman och "Comrade Kim Goes Flying" en romantisk komedi som också är en samproduktion med Belgien och Storbritannien och som tidigare har visats under Toronto filmfestival.

Organisatören har även bjudit in nordkoreanska filmmakare, men väntar än så länge officiellt godkännande.

Under senare tid har ländernas ledare mötts vid två tillfällen. De två länderna är tekniskt sett fortfarande i krig sedan Koreakriget 1950-1953. Stridigheterna slutade utan fredsavtal och alla enskilda kontakter över gränsen i form av brev, besök och liknande är förbjudna i båda länderna.