Kristofferson och Klang till Dalhalla

Den amerikanske countryveteranen Kris Kristofferson och det svenska stjärnskottet Sarah Klang är båda klara för minifestivalen Dalhalla Roots i sommar, skriver Dalarnas Tidningar.

Sedan tidigare är det känt att Kristofferson även spelar i Uppsala den 13 juni och i Göteborg den 14 juni. 81-årige Kristofferson har ett särskilt band till Sverige: hans farfar utvandrade till USA i början av 1900-talet och 2008 utsågs Kristofferson till Dalarnas förste hedersambassadör.

Göteborgska Sarah Klang släppte sitt tokhyllade debutalbum "Love in the Milky Way" tidigare i år, en skiva som gick rakt in på den svenska albumlistans förstaplats.

Dalhalla Roots äger rum i kalkbrottet utanför Rättvik den 9 juni.