Krunegård gör Kjell Höglund-cover

Markus Krunegård släpper två låtar i serien Spotify Singles: en cover på hans egen låt "Ben kött & känsler" samt en tolkning av Kjell Höglunds klassiker "Genesarets sjö". Konceptet Spotify Singles går ut på att artister bjuds in till Spotifys studio i Stockholm för att göra en nytolkning av en egen låt och välja en unik cover. Bland de artister som hoppat på idén de senaste åren finns Ed Sheeran, Taylor Swift och Sam Smith.

"Att välja cover var ju hopplöst. Jag ville göra något på svenska och 'Genesarets sjö' är THE sång på svenska i min värld, just därför kändes det motigt att göra den och svårt på flera vis. Till slut gick jag in i det som en packad person på ett dansgolv, utan att tänka och för min egen skull", säger Markus Krunegård i ett pressmeddelande.

Markus Krunegård släppte albumet "I huvet på en idiot, i en bar, på en ö, i ett hav, på en ö, i en bar, i huvet på en idiot" i september och är aktuell med en Sverigeturné som startar i Linköping i kväll den 2 november.