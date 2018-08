Lady Gaga: "Döljer mig inte bakom något"

Nu är Lady Gaga (som egentligen heter Stefani Germanotta) inte en nykomling i skådespelaryrket. Hon belönades med en Emmy för sin roll i tv-serien "American horror story" och flera av hennes videor (däribland "Paparazzi" där hon spelade mot Alexander Skarsgård) har varit små berättelser.

"A star is born" - nu den fjärde versionen av filmen - handlar om en berömd men alkoholiserad sångare som blir mentor och älskare till en ung supertalang, och om hur hans karriär går nedåt medan hennes går spikrakt uppåt. Bradley Cooper spelar sångaren och han har också regisserat filmen.

– Jag har alltid under hela min karriär velat förändra mitt utseende. I den här filmen döljer jag mig inte bakom någonting. Jag fick inte ha någon make up när vi testade för filmen, jag har ingen make up på mig i de flesta av scenerna. Det gjorde mig extra sårbar och det var en ny känsla, säger Lady Gaga.

Likheter och olikheter

Hon talar om likheter och olikheter med Ally, som hennes karaktär heter.

– I början av filmen har hon gett upp om att komma någonstans. Jag var 19 när jag började på allvar och jag gav inte upp. Jag släpade mitt piano till olika klubbar och försökte få jobb. Jag trodde på mig själv. Ally tror inte på sig själv i början, säger Lady Gaga och fortsätter:

– I början var det många som ville ha de låtar jag skrev. Jag var inte den snyggaste tjejen i rummet och folk sa "ge oss låtarna så får hon eller hon sjunga". Men jag sa nej. Jag höll hårt i min musik, den fick de inte ta ifrån mig. Jag var stark, jag gick dit jag själv ville, jag hade min egen vision, jag ville inte tvingas se sexig ut som de andra.

Hjälpte Cooper

Numera är hon en av världens bäst säljande artister, och även uppmärksammad för sina ofta kontroversiella videor och för sitt omfattande välgörenhetsarbete. Men hur världsberömd hon än må vara, ser hon storögt på det faktum att hon befinner sig i Venedig med "A star is born" (som deltar utom tävlan).

– Jag är otroligt överraskad över att vara här. Och det är extra kul eftersom jag har italienska rötter, bland annat i Venedig, säger Lady Gaga.

För Bradley Cooper var samarbetet med Lady Gaga något som hjälpte honom - inte minst när han både ensam och i duett med henne skulle sjunga live på en scen framför en publik på många tusen åhörare. Detta är ju något som Lady Gaga är van vid.

– Hon var så varm och hon behandlade mig som en like, och det gjorde att jag inte kände mig nervös. Hon gjorde mig bekväm med det. Hon gjorde mig full av beundran, både som hennes regissör och som hennes medspelare, säger Bradley Cooper.

"A star is born" får svensk biopremiär den 5 oktober.