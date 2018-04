Liam Gallagher till Sverige i höst

Liam Gallagher kommer till Sverige för en spelning i höst. Den 27 november spelar den brittiske tidigare Oasis-stjärnan på Annexet i Stockholm, skriver arrangören Live Nation i ett pressmeddelande.

Biljetterna släpps den 6 april.

Liam Gallagher slog igenom med sin bror Noel i 90-talsbandet Oasis, som splittrades 2009. Fram till 2014 sjöng han i bandet Beady Eye och i fjol kom soloalbumet "As you were".