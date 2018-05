Liam Gallaghers solokarriär blir dokumentär

En ny dokumentär om den före detta Oasis-medlemmen Liam Gallagher är snart här, rapporterar Hollywoodreporter.

På Cannesfestivalen har regissören Charlie Lightenings dokumentär "Liam Gallagher: As it was" premiär - vars handling fokuserar på artistens solokarriär.

"Filmen skildrar Liam kliva fram ur Noels skugga, tackla förväntningarna från att varit en del av väldens största band för att sedan själv börja om på nytt, avskalat naket, utan någonstans att gömma sig.", beskriver Hollywoodreporter filmen.

– "As it was" är en dokumentär om min musikaliska comeback. Den porträtterar skrivandet och inspelningen av mitt första soloalbum, att spela det live första gången i min hemstad Manchester och världen över. Jag hoppas ni tycker om filmen, säger Liam Gallagher.

Den 27 november uppträder han på Annexet i Stockholm.