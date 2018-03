Löfven om Williams: "Snacka om folkkär"

Linda "Miss Li" Carlsson var vän med Jerry Williams sedan flera år tillbaka och de höll precis på att jobba fram nytt material tillsammans.

– Han är så ball, det finns ingen som kan komma in i ett rum och bara vara så ball som Jerry. Jag har alltid imponerats av hur cool han är. Och han är sig själv, det är inte på låtsas, han är bara rakt igenom cool, säger hon.

Även sångerskan Louise Hoffsten har samarbetat med Williams flera gånger under sin karriär:

– "Jerka" har ju alltid funnits, så man blir chockad att höra att han är borta. Han har alltid stått upp för sina ideal och sin genre och det han tror på, säger Hoffsten.

"En ödmjuk person"

– Han var fantastisk, ödmjuk och snäll. Som jag tycker att ingen är nu för tiden. Han som gjort så mycket hade mer ödmjukhet än alla andra tillsammans, säger sångerskan Malena Ernman.

Leif "Blixten" Henriksson, grundare av bokningsbolaget Blixten & Co, har känt Jerry Williams och jobbat tillsammans med honom under många år.

"Han var alltid ödmjuk, varm och extremt omtänksam. Han brydde sig alltid om alla andra och satte dem alltid i första sätet, att han var osjälvisk är en underdrift. I nästan 50 år har han funnits runt mig, mer eller mindre dagligen, så sorgen och saknaden jag känner just nu går inte att beskriva i ord", säger han i ett uttalande till TT.

Ola Håkansson var med och skrev många av Williams hits. Han vill lyfta fram människan Jerry Williams.

– Han var en enorm förebild för många, han visade att man faktiskt kan var schyst och genuin trots att man är en idol, säger han.

Artisten Eva Eastwood växte upp med Jerry Williams skivor - senare fick hon chansen att skriva låtar till honom.

– Han var kung i genren, rock'n'roll, han var rock'n'roll på riktigt. Jag förlorar inte bara en förebild. Det känns jättetomt, säger Eva Eastwood.

Vänstersympatier

Det är inte bara musikkollegor som uttrycker sorg över Williams död.

– Det är en stor sorg inte bara för Musiksverige, utan för Sverige, för han blev en så otrolig stark symbol för både den musik han stod för och även för folkligheten. Snacka om folkkär, säger statsminister Stefan Löfven (S)

Löfven har sett Williams framträda flera gånger och har även en Jerry Williams-tröja hemma. Statsministern gillar särskilt tolkningen av "Working class hero", som han tycker är nästan bättre än originalet av John Lennon.

Williams var öppen med sina politiska sympatier och de låg en bit vänster om Socialdemokraterna.

– Hans grundvärderingar, det var arbetarrörelsens. Det är ingen tvekan om det. Att han röstade på ett annat parti, det får man ha respekt för, säger Stefan Löfven.

"Jerry Williams har lämnat oss, en stor röst för rocken, och för arbetarklassen", twittrar Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt.

Hängiven AIK:are

Även centerledaren Annie Lööf skriver om Williams på Twitter: "'Did I tell you' och 'I can jive' är ju sedan länge inskrivna i den svenska rockhistorien. Över 50 år på scenen, imponerande musikskatt. Vila i frid, Jerry Williams."

Solnasonen Williams blev känd för sitt tugg och även hans karaktäristiska stockholmska fick en plats i rampljuset.

"Det var inte alltid jag förstod hans stockholmska - men musiken hördes oavsett. Legendar! Hälsa Chucken!", skriver radioprofilen Lotta Bromé på Twitter.

Jerry Williams, en hängiven AIK:are, hyllas på Twitter av sitt lag med orden: "AIK:aren och rocklegendaren Jerry Williams är död. Han dog under söndagen efter en tids sjukdom och den folkkäre artisten blev 75 år. AIK Fotbolls tankar går till Jerrys vänner och familj. Vila i frid, Jerry!"