Longoria: Det är vår stjärna

Det var både skratt och tårar på Hollywood Walk of Fame när skådespelerskan Eva Longoria fick sin egen stjärna.

– Det känns fortfarande som att jag är en liten flicka från Corpus Christi, Texas, som hade en väldigt stor dröm och stort hår, säger hon under ceremonin.

– Som kvinna och "latina" representerar jag flera grupper, och jag vill säga till alla dem att det här inte är min stjärna, det är vår stjärna.

Longoria är mest känd för en av de fyra huvudrollerna i succéserien "Desperate housewives", men var i början av sin karriär med i serierna "The young and the restless" och "General hospital":