Louvren drog flest besökare 2017

Under fjolåret lockade Louvren i Paris flest museibesökare i världen, enligt en ny undersökning av The Art Newspaper.

Med 8,1 miljoner besökare toppar den franska konstinstitutionen listan. Nummer två kom det kinesiska nationalmuseet i Peking som låg hack i häl med drygt 8 miljoner besökare.

På tredje plats kom Metropolitan museum of Art i New York, nummer fyra blev Vatikanmuseet i Vatikanstaten och som nummer fem kvalade British museum i London in på listan.

Undersökningen utser även den populäraste konstutställningen under året som gått genom att räkna vilken utställning som haft flest besökare per öppen dag. Trots att utställningen "Icons of modern art: the Shchukin collection" på Fondation Louis Vuitton drog flest besökare totalt, toppar "Unkei: the great master of Buddhist sculpture" på nationalmuseet i Tokyo listan över de populäraste utställningarna genom att dagligen ha lockat drygt 11 300 besökare.