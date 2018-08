Lynyrd Skynyrd-gitarristen Ed King är död

Lynyrd Skynyrds tidigare gitarrist Ed King är död, rapporterar Consequence Of Sound.

King, som är en av upphovsmännen till hitlåten "Sweet home Alabama" samt "Wokin' for MCA" och "Saturday night special", spelade i bandet 1972-1975 och sedan 1987-1996.

"Jag har just fått beskedet om Eds bortgång och är chockad och ledsen. Ed var vår broder, en fantastisk låtskrivare och gitarrist. Jag vet att han kommer att återförenas med resten av grabbarna i Rock and roll-himmelen", skriver Gary Rossington via Lynyrd Skynyrds officiella Facebook-konto.

Rossington var den enda av bandets dåvarande medlemmar som 1977 överlevde en tragisk flygkrasch i Mississippi.

2006 valdes King och bandet in i Rock and roll hall of fame.

Ed King blev 68 år gammal.