"Mamma Mia" etta på brittiska albumlistan

Musiken från filmen "Mamma mia - here we go again" roffar åt sig förstaplatsen på albumlistan i Storbritannien, skriver BBC.

Filmmusiken bjuder på nya tolkningar av hits som även framfördes i första filmen - som "Waterloo" och "Dancing queen". Men det är de låtar som debuterar först i uppföljaren som har slagit sig in på singellistan. "When I kissed the teacher" och "Fernando" har tagit plats 91 respektive 92 på listan, där den senare sjungs av sångerskan Cher.

"Mamma mia"-febern har också lett till att samlingsalbumet "Abba gold", som gavs ut 1992, återigen seglat upp på listan över mest sålda album i Storbritannien, för första gången sedan 2008 då första filmen släpptes. Albumet med filmmusiken från första filmen landar på femte plats på albumlistan och "Abba gold" på sjunde plats.