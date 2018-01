Mannen bakom â??Oh happy day" död

Hawkins räknas tillsammans med Andrae Crouch, James Cleveland och en handfull andra till skapare av den moderna gospeln.

Han avled i sitt hem i Pleasanton, Kalifornien, efter en tids cancersjukdom, uppger hans presstalesman Bill Carpenter enligt flera medier.

Hawkins var kompositör, keyboardist och körledare. Han hade uppträtt tillsammans med sin familj och kyrkogrupper sedan barnsben när han i 20-årsåldern var med och bildade Northern California state youth choir.

Körens första album â??Let us go into the house of the lord" släpptes 1968. När radiostationer i San Francisco-området började spela albumets åttonde spår, â??Oh happy day", en 1700-talshymn arrangerad av Hawkins, var megahiten ett faktum.

Två år senare, 1970, medverkade hans kör på Melanies hit â??Lay down (candles in the rain), och vann pris på Grammygalan för bästa gospel för â??Oh happy day".

Beatlesgitarristen George Harrison har sagt att låten inspirerat till hans â??My sweet lord" och countrysångaren Glen Campbell fick en egen hit med sin version av Hawkins arrangemang. Även Elvis Presley och andra har spelat in den.

Hawkins gjorde flera album och fick totalt fyra amerikanska Grammy, bland dem för låten â??Every man wants to be free", skriver Los Angeles Times.