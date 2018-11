Mariah Carey släppte låtlista

Sitter du som på nålar inför släppet av Mariah Careys kommande album? Du får fortfarande vänta till den 16 november, men sångdivan avslöjar nu lite ny information om skivan.

Hon har nämligen lagt upp låtlistan på Twitter, och där framgår bland annat att skivan innehåller 10 låtar, som titelspåret "Caution" och att hon samarbetar med både brittiske Blood Orange och amerikanske rapparen Slick Rick.

Mariah Carey är en av världens bäst säljande artister genom tiderna med över 200 miljoner sålda album och 18 ettor på Billboardlistan. Den 3 december kommer hon till Sverige och Göteborg med sin julshow "All I want for christmas is you".