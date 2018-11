Maximilian Bergstrand fick lämna "Idol"

Idolernas föräldrar har normalt sett inte mycket att säga till om i programmet, men i kväll fick de välja vilka låtar deltagarna skulle framföra. Och de bjöd dessutom på sig själva genom att sjunga öppningsnumret med varierande resultat.

Maximilian Bergstrands föräldrar hade valt den första låt sonen någonsin lärde sig att spela själv på gitarr: "You've got to hide your love away" av The Beatles. Något som inte gick hem hos juryn.

– Jag har ju efterlyst lite dynamik från dig. Dåligt sjunger du inte, men du lämnar mig lite loj, sade Alexander Kronlund.

"Tänkte på annat"

Nikki Amini höll med.

– Det här framträdandet fångar inte min uppmärksamhet på samma sätt som när du går all in och röjer loss. I dag började jag tänka på annat, sade hon.

Inte heller Anders Bagge var imponerad av Maximillians framträdande, även om han påpekade att det är få personer som lyckats dansa till låten, vilket han gav en eloge för.

– Man ska lyda sina föräldrar, men du kanske inte borde ha litat på deras låtval i det här fallet, sade Bagge.

Men trots att han var den som fick lämna "Idol" höll Maximilan masken.

– Jag är jävligt nöjd. Always do your best, sade han efter att resultatet hade lästs upp.

Strid hängde löst

Även William Strid hängde löst under kvällen, efter att ha framfört Tommy Nilssons "Öppna din dörr" och även visat efter framträdandet att han kan imitera Nilssons röst exakt.

En annan William, med efternamnet Segerdahl, lyckades desto bättre. Hans framträdande var känslosamt, då han sjöng låten "See you again" av Charlie Puth, som han även framförde på sin bonusmorfars begravning som 13-åring. Han blev juryns favorit under kvällen.

– Du gråter och du sjunger och du får mig att gråta och det är så vackert, sade Kishti Tomita.