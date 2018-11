Men At Work kommer till Sverige

Nostalgiker i Malmö och Göteborg har nu anledning att glädjas. I slutet av juni nästa år besöker det australiska rockbandet Men At Work städerna för två klubbspelningar.

Men At Work formades 1979 i Melbourne och fyra år senare kom mastodonthiten "Down under". Sedan dess har bandet varit både på och av, och släppt hitlåtar som "Overkill" och "It's a mistake".

Den första Sverigespelningen hålls på Pustervik i Göteborg 28 juni och dagen därpå står bandet på Kulturbolagets scen i Malmö. Biljetterna släpps den 16 november.