Michael Jacksons dödsbo till attack mot HBO

Filmen fick enorm uppmärksamhet redan innan den visades på filmfestivalen Sundance för några veckor sedan. Nu kommer den till amerikanska HBO, som sänder dokumentären i två delar med premiär 3 mars, skriver The Hollywood Reporter.

Nyheten tas inte emot väl av den framlidne popkungens dödsbo. I ett tio sidor långt brev, som THR kommit över, riktar man en rejäl utskällning mot HBO:s vd Richard Plepler.

"Erkända lögnare"

Som tidigare anklagas filmen för att vara ensidig, och de två påstådda offren kallas för "erkända lögnare". I brevet begär man också ett möte för att komma fram till "en lösning". Några uttalade hot om rättsliga efterspel förekommer dock inte.

"Vi vet att detta kommer att anses som den skamligaste händelsen i HBO:s historia", lyder en del av texten, som är undertecknad stjärnadvokaten Howard Weitzman.

Jackson miljardindustri

I ett uttalande till THR meddelar tv-jätten att "Leaving Neverland" sänds som planerat.

"Dan Reed är en prisbelönt filmskapare som noggrant har dokumenterat de två överlevarnas vittnesmål. Folk borde inte döma innan de har sett filmen", skriver HBO.

Efter sin död 2009 har Michael Jackson dragit in motsvarande 20 miljarder kronor från musik, filmer, scenshower och diverse affärsintressen, enligt siffror från Forbes. Det är lika mycket som han drog in under sin livstid.