Michael Stipe släpper ny musik

"Future, if future". Det är titeln på en ny singel från Michael Stipe, tidigare frontfigur i REM.

I samband med massdemonstrationerna March for Our Lives för skärpta vapenlagar delade Stipe en kort bit ur låten på Instagram, där han också hänvisade till protesterna.

Det är inte känt när hela låten släpps, men den är Stipes första egna nyskrivna solomaterial hittills.

REM splittrades 2011 efter att ha släppt sitt 15:e album "Collapse into now". Deras framgångsrika karriär sträckte sig över 30 år, med låtar som "The end of the world as we know it", "Radio free Europe" och "Losing my religion".