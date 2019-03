Miriam Bryant ger 20 konserter på samma plats

Miriam Bryant kommer att stå för liveunderhållningen på restaurangen Strandvägen 1 i Stockholm under april. Varje tisdag till lördag bjuder sångerskan på sin musik, med gästartister och smakprov från kommande album.

"Jag har alltid varit dålig på rutiner i vardagen, man flänger runt en hel del i livet. Att spela på Strandvägen tisdag-lördag hela april, det vill säga 20 gig på ett och samma ställe, låter väl därför som en dröm´", säger Bryant i ett pressmeddelande.

Förra sommaren gjorde Miriam Bryant endast en spelning i Sverige, på festivalen Way Out West i Göteborg. Senast uppträdde Bryant på P3 Guld-galan i januari och under 2017 släppte hon ep:n "Bye bye blue" med både nytt material och tidigare släppta singlar. Hennes första singel "Finder's keepers" släpptes år 2012. Miriam Bryant gör även en sommarturné med stopp i bland annat Kiruna, Norrköping och Tylösand.