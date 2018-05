Moving Sweden satsar på långfilm

De senaste fem åren har samarbetet mellan Svenska Filminstitutet och Sveriges Television, Moving Sweden, gett stöd till en rad kortserier och kortfilmer. Men nu byter man fokus och satsar på långfilm.

"Moving Sweden har varit en oerhörd succé och helt avgörande för svensk talangutveckling inom filmområdet. Nu känns det väldigt roligt att kunna sjösätta det längre format som både talang och bransch så starkt önskat sig", säger Anna Croneman, programchef Drama på SVT, i ett pressmeddelande.

Målet är att utveckla och stödja svensk film med "högt kreativt tak och lägre ekonomisk risk", enligt pressmeddelandet.

Projektet riktar sig till upphovspersoner som är i början av karriären och som högst har en producerad långfilm på cv:t. Några av de filmer som tidigare gjorts inom ramen för satsningen är "Kung Fury", "I will always love you kingen", "Jimmie" och "Min faster i Sarajevo".