New York-grupp ger spaghettiwestern i Malmö

Teatergruppen Nature Theater of Oklahoma från New York samarbetar med slovenska danskompaniet Enknap i föreställningen "The pursuit of happiness". Föreställningen kallades "något av det vildaste du kan se" då den recenserades av New York Times och beskrivs som en bisarr spaghettiwestern.

Gruppen kommer till Malmö för tre föreställningar nu i helgen, 16, 17 och 18 mars på Inkonst.

"'The Pursuit of Happiness' är en föreställning med många olika lager som du kan se som din första föreställning någonsin eller som total teaternörd. Det kommer bli en helkväll av dans, skottlossning och ett scenkonsthantverk utan dess like", säger Petra Huisman, konstnärlig ledare för Inkonst, i ett pressmeddelande.

Nature Theater of Oklahoma har gjort sig känd för sina bisarra och komiska föreställningar. Den Sverigeaktuella föreställningen är en blandning av teater, dans och modernt performance.