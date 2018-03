Nsync tilldelas Hollywoodstjärna

Pojkbandet Nsync hedras med en stjärna på Hollywood Walk of Fame den 30 april, rapporterar Variety.

Hollywoodstjärnan som tilldelas det populära pojkbandet från tidigt 00-tal - bestående av Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone och Chris Kirkpatrick - kommer att vara belägen på 7080 Hollywood Boulevard. Och bandet är i gott sällskap. I samma område har även klassiska pojkband som Boyz II Men, New Kids on the Block och Backstreet Boys fått sina stjärnor placerade.

Musikgruppen Nsync debuterade med det självbetitlade albumet "Nsync" 1998. Därefter släppte bandet ytterligare två plattor och två julalbum innan de splittrades 2002.

Trots att ceremonin i Hollywood innebär att bandmedlemmarna återförenas finns inte några planer på att göra ny musik tillsammans, enligt Nsync-medlemmen Lance Bass.