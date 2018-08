Nu intar Britney Spears Sandviken

I fyra års tid har popstjärnan Britney Spears hållit till i Las Vegas med sin show "Britney: Piece of me", som hon nu är ute på turné med. Men att anpassa en Las Vegas-show till en arena tar tid.

– Det är en av de stora bitarna som vi har jobbat med sedan vi gjorde bokningen i vintras, säger Fredrik Granting, vd för Göransson Arena, till TT.

Under morgonen kom produktionen rullandes från Oslo, där Britney Spears hade sin show på fredagskvällen. Förberedelserna kommer att pågå ända till dörrarna öppnas vid 17.30.

Blandade recensioner

"Britney: Piece of me" har mötts av blandade recensioner. Brittiska The Independent gav hennes Pride-konsert på Preston Park i Brighton förra helgen betyget fyra av fem.

Men showen i Danmark tidigare i veckan fick bottenbetyg av så väl Ekstrabladet som Jyllandsposten. Även spelningen i Oslo på fredagen fick bottenbetyg av Verdens Gang, som bland annat skriver att man blir osäker om man tittar på en dansuppvisning, ett träningsprogram - eller båda delarna.

"En konsert är det i alla fall inte. Om man vill höra Britneys låtar kan man lika gärna spela dem i sin favoritströmningstjänst. För det är där all sång kommer ifrån. Och 90 minuter med mimande är minst 85 för många", står det i recensionen.

"Ingen konsert"

Att showen mötts av svala recensioner kommer inte som någon överraskning för Fredrik Granting som säger sig ha haft det på känn.

– Jag tänker så här: Det här är ingen konsert, det är en show. Jag tror att en del som skriver om det, musikjournalister, gärna vill ha mer äkta, det ska vara tre gitarrer, en bas, en blåssektion, lite singer-songwriter. Det här är en helt annan grej, säger han.