Grammisfavoriterna höll för trycket

– Jag är fett glad alltså. Vi tänkte innan 'varför är inte vi nominerade till hiphop', nu förstår vi varför det är här mycket större än bara genren hiphop, det här är årets artist, säger ZE till TT.

Han hade konkurrens från både Seinabo Sey, Robyn, Hov1 och Cherrie. Men rapparen som släppte två album 2018 - "Min penna blöder" och "Sverige vet" - tog hem den prestigefulla titeln.

– Nu ska jag bara fortsätta framåt och uppåt, fortsätta göra hits helt enkelt. Göra bra musik, fortsätta leverera.

"Som terapi"

Favorittippade Seinabo Sey tog hem två av de fyra kategorierna hon var nominerad i, årets textförfattare och årets album. Under 2018 släppte hon sin andra fullängdare "I'm a dream", efter den hyllade debuten "Pretend".

– Jag har bråkat med ord. Jag är inte så bra på att prata i verkligenheten, jag är inte bra på att berätta om mina känslor, jag flyr från dem, jag möter inte dem, jag är konflikträdd, säger Seinabo Sey.

Hon hade på förhand berättat att låtskrivandet var den kategori hon hoppades allra mest på.

– Det är som terapi för mig och kanske den enda platsen jag är 100 procent ärligt.

"Hjärta och själ"

Galans andra förhandstippade storvinnare Robyn släppte 2018 sitt efterlängtade album "Honey". Popveteranen tog hem två statyetter för sin insats, årets pop och årets låt för sin "Missing u".

– Det är ett fint pris för en skiva som jag har gjort med både hjärta och själ, sade Robyn i ett röstmeddelande vid prisceremonin.

Priset för årets kompositör gick till Ludwig Göransson som har producerat och skrivit musik ihop med Childish Gambino. Förutom den nu vunna grammisen är Göransson även nominerad till en Oscar för filmmusiken i "Black panther" - och har dessutom chans på fyra amerikanska Grammy den 10 februari.

"Jag smsar alla sen"

Årets hiphop gick till Jireel, som på förra årets gala tilldelades årets nykomling. Samma kategori vanns i år av Imenella som tog hiphopvärlden med storm med sin låt "Chagga".

– Jag vill tacka varje syster som backat mig sedan jag började göra min grej. Tensta, den här är för er, sade Imenella från scenen.

En person som tilldelades sitt livs första Grammis är 91-åriga Gullan Bornemark för sin barnskiva "Mina favoriter" och årets rock gick till Hurula för skivan "Oss är allt".

– Jag har aldrig känt mig så bredvid mig själv som jag gör just nu, sade en lite tagen Hurula från scen.

– Jag smsar alla sen. Tack!

Veteranen Neneh Cherry blev vinnare av årets electro/dance med plattan "Broken politics".

– Shit, jag tappar andan, jag är helt oförberedd och i chock, sade Neneh Cherry.

Avicii hyllades

Under galan sörjdes även superstjärnan Avicii, som avled i april 2018. Daniel Adams Ray framförde "Somewhere in Stockholm" till vännen Tims ära och pappa Klas Bergling mottog årets hederspris som tilldelades Avicii.

– Som Tims pappa är jag väldigt hedrad att få motta det här fina priset, med det är också lite svårt. Tim var en väldig person med humor och stort allvar, ödmjuk och envis som synden. När det gällde musiken på gränsen till besatt för att nå det optimala som han hade tänkt sig, säger Karl Bergling.

– Tim, vi tror att din musik kommer leva kvar och fortsätta att glädja människor. Tack Tim och tack för ordet.