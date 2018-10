Nya "Halloween" öppnar bäst i serien

Seriemördaren Mike Myers dödar all konkurrens på biotoppen i USA. Den nya "Halloween"-filmen har dragit in 77,5 miljoner dollar, motsvarande ungefär 751 miljoner kronor, under öppningshelgen. Det innebär att den slår rekordet för serien, som tidigare innehades av rebootfilmen "Halloween" av Rob Zombie från 2007. Den spelade in 26 miljoner dollar under sin premiärhelg.

2018 års "Halloween" har ännu en gång originalfilmernas Jamie Lee Curtis i huvudrollen och är en direkt uppföljare till John Carpenters klassiska första film, som i Sverige döptes till "Alla helgons blodiga natt", från 1978. Lee Curtis spelar Laurie Strode, som i nya filmen har hunnit bli mormor och måste fajtas mot sin gamla ärkefiende.

"Halloween" är den elfte filmen i serien och intar nu en andraplats på listan över de skräckfilmer som inbringat mest under premiärhelgen, enbart slagen av "It" med Bill Skarsgård som spelade in 123 miljoner. Det är även den mest inkomstbringande hittills med en kvinna över 55 år i huvudrollen.