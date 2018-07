Nya "Mission impossible" öppnar bäst i serien

"Mission impossible: Fallout" hade premiär i USA under helgen och har redan inbringat mer under öppningshelgen än någon av de föregående fem filmerna gjorde under samma period, skriver Variety.

Filmen spelade in motsvarande 546 miljoner kronor under helgen. Det tidigare rekordet hade "Mission impossible 2", som drog in motsvarande ungefär 509 miljoner kronor under första spelhelgen år 2000. Mest framgångsrik är fjärde filmen "Mission impossible: Ghost protocol", vars totala biljettförsäljning uppgick till sex miljarder.

Tom Cruise, som nyligen fyllde 56, envisas fortfarande med att göra alla stuntscener själv, bekräftar hans kollegor. Men samtidigt som "Mission impossible"-serien är en pålitlig inkomstkälla för skådespelaren har publiken svikit hans senaste filmer. "American made", "Jack Reacher: Never go back" och rebooten av "Mumien" fick alla ljum kritik.

Hoppet står nu till den nya "Top gun"-filmen som marknadsförts flitigt av Cruise och kollegan Val Kilmer, som spelade rivalen Iceman i originalet från 1986. Uppföljaren "Top gun: Maverick" har premiär 2019.