Nytt Adele-album väntas 2019

Den brittiska världsstjärnan Adele skriver som bäst på ny musik till sitt kommande fjärde studioalbum. Enligt NME tillbringar den trettioåriga artisten sommaren skrivande.

Adeles senaste album "25" kom 2015 - och enligt tidningen The Sun väntas uppföljaren släppas till jul 2019.

"Hon är tillbaka i Storbritannien och siktar på att skriva här. Ett gäng studiomusiker har kontaktats om att arbeta med henne och hon har redan skrivit några låtar" säger en källa till The Sun.

Adele har släppt tre album, som alla döpts efter den ålder hon vari in är hon skapade dem. Debutskivan "19" kom 2008, "21" släpptes 2011 och 2015 kom "25". Artisten har genom åren prisats med en rad Grammys - bland annat som bästa nya artist, för årets bästa låt "Rolling in the deep" och årets bästa album "21". Adele fick även en Oscar för sitt ledmotiv till Bond-filmen "Skyfall" från 2012.