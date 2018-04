Nytt från Rebecca och Fiona

Det har blivit dags för Rebecca och Fiona att släppa ny musik. Den 6 april kommer "Need you" från deras kommande album "The art of being a girl" - deras första skiva på fyra år.

"'Need You' känns som den perfekta bryggan mellan den klubbmusik vi alltid gjort och den nya musiken som kommer släppas under våren och sommaren", säger Rebecca Scheja och Fiona Fitzpatrick i ett pressmeddelande.

Det kommande albumet släpps via duons eget bolag Big Romantic Music och det oberoende skivbolaget Stereo Stereo.