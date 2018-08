Nytt från The Tallest Man On Earth

Nu släpper The Tallest Man On Earth sin nya "Down in my heart", den fjärde låten i en serie av fem.

"'Down In My Heartâ?? blev till väldigt sent en natt när jag fingerplockade på gitarren, en låt jag började på för flera år sedan", säger Kristian Matsson, musikern bakom artistnamnet, om låten i ett pressmeddelande.

Låten är en del av projektet "When the bird sees the solid ground", som går ut på att The Tallest Man On Earth varje månad under våren och sommaren släpper en ny singel med tillhörande video.

The Tallest Man On Earth har även en omfattande turné på gång. I höst gör han två konserter hemma i Sverige - den 6 oktober spelar han på Berwaldhallen i Stockholm och den 7 oktober på Draken i Göteborg.