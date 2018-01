"Jag vill att alla flickor som ser det här ska veta att en ny dag väntar i horisonten! Och när den nya dagen äntligen gryr, är det för att enastående kvinnor och några riktigt fenomenala män strider för att försäkra att de blir de ledarna i en tid där ingen någonsin igen behöver säga 'me too'", sade Oprah Winfrey under sitt tal om maktmissbruk och sexuella trakasserier på Golden Globe-galan i söndags.

Nu släpps talet på Spotify. Det över åtta minuter långa spåret har lagts till på strömningstjänstens Golden Globe-spellista.

Oprah Winfrey tog som första svarta kvinna emot hederspriset Cecil B DeMille Award för sina insatser inom underhållningsindustrin. Brandtalet har hyllats, delats och lett till spekulationer om att tv-mogulen kan bli USA:s nästa president.