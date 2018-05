Orson Welles sista film får biopremiär

Orson Welles sista ofullbordade film "The other side of the wind" kommer att visas på bioduken. Sedan tidigare är det känt att Netflix jobbar med att färdigställa filmen, men nu bekräftar Frank Marshall som är produktionschef att biopremiären blir av, skriver Indiewire.

Produktionen inleddes 1970 men lades ner sex år senare. Ironiskt nog handlar filmen om en regissör, spelad av John Huston, som kämpar med att färdigställa sin sista film. Dennis Hopper och Peter Bogdanovich medverkade också i filmen och den sistnämnde hjälper till med restaureringen.

Filmen skulle ha visats på Cannes filmfestival men ledningen lät inte filmen tävla om Guldpalmen, eftersom den inte gått upp på bio i Frankrike.

Orson Welles skrev manuset till "The other side of the wind" med sin älskarinna, som han också gav en roll i filmen; den kroatiska skådespelerskan Oja Kodar. Han gick bort 1985.