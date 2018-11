Oscarsfavorit får premiär: "Tufft att filma"

"Cold war" är en tragisk kärlekshistoria som utspelas just under kalla kriget. Zula (Joanna Kulig) och Wiktor (Tomasz Kot) träffas i efterkrigstidens Polen och blir förälskade. Han vill efter några år att de ska rymma till väst - Zula säger ja men hoppar av i sista stund. Under de kommande åren går de separata öden till mötes, men de kommer att träffas igen. "En omöjlig kärlekshistoria i en omöjlig tid", har det sagts om filmen.

– Filmen baseras på Pawels egna föräldrar och upplevelser de hade, säger Tomasz Kot.

– Det gör ju att vi involverades väldigt mycket in i själva berättelsen. Vi filmade allt i kronologisk ordning, det var väldigt viktigt. Det blev många tagningar, men Pawel visste exakt vad han ville ha. Det var tufft att filma så, men det var bra.

TT: Brände manus

För Joanna Kulig var detta tredje gången hon filmade med Pawlikowski. Hon hade en stor roll i "The woman in the Fifth" och en mindre roll i "Ida".

– Vi träffades för första gången för åtta år sedan, och vi trivs bra ihop. Han tar lång tid på sig, han är oerhört noga. Jag fick sjutton olika versioner av manuset till "Cold war". När vi var klara, brände jag allihop. Det är bra att städa upp, säger hon.

Dans och piano

Zula och Wiktor träffas genom musiken, vilket gjorde att båda skådespelarna tvingades lära sig nya saker. Kot lärde sig spela piano och för Joanna Kulig väntade andra utmaningar:

– Jag fick ägna sex månader åt att lära mig synkroniserad dans och balett. Det var svårt, men det var nödvändigt för rollfiguren. Jag sjunger också, men jag kommer från en liten bergsby i Polen och jag har växt upp med folkmusik, säger hon.

När Cannesfestivalen avslutades i våras vann "Cold war" priset för bästa regi. Den är nu en av de hetast tippade Oscarskandidaterna i kategorin bästa icke engelskspråkiga film - tillsammans med svenska "Gräns", Venedigvinnaren "Roma" och Nadine Labakis "Capernaum".

"Cold war" får svensk biopremiär den 16 november.