Över 200 tidningar i ledarprotest mot Trump

Protesten sker i form av egenformulerade artiklar på ledarplats. I uppropet från The Boston Globe uppmanas ledarredaktioner ta ställning mot vad tidningen kallar "ett smutsigt krig mot den fria pressen" - oavsett var de står politiskt eller deras allmänna syn på presidentens politik.

Upptrappning

Manifestationen kommer efter vad The Boston Globe uppfattat som en upptrappning från presidentens sida. Under sin tid i Vita huset har Donald Trump instiftat ett eget antipris för vad han anser är just falska nyheter. Gång på gång har han attackerat medier och kallat dem "falska nyheter" (på engelska: fake news) och "folkets fiende" samt pekat ut enskilda journalister. Vid en presskonferens i Storbritannien i juli vägrade Trump exempelvis att svara på frågor från nyhetskanalen CNN:s Vita huskorrespondent Jim Acosta:

– CNN är falska nyheter. Jag svarar inte på frågor från CNN, sade presidenten.

Och vid ett politiskt massmöte i Pennsylvania i början av augusti pekade Trump på en grupp journalister som bevakade evenemanget och sade att de "bara hittar på historier". Han kallade dem "falska, falska avskyvärda nyheter", skriver tidningen The New York Times i sin motivering till varför de deltar i protesten.

Över 200 medier har tackat ja till manifestationen, bland dem stora dagstidningar som Houston Chronicle i Texas och Miami Herald i Florida samt mindre nyhetstidningar som kommer ut en gång i veckan. Flera regionala grupper och branschorganisationer som Amerikanska sällskapet för nyhetsredaktörer ställer sig också bakom det. Tv- och radiokanaler ombeds publicera sina ledare online eller i sändning.

Skarp kritik

Frågan är hur mer konservativa medier, som ofta är mer Trumpvänliga, kommer att göra? Konservativa The Wall Street Journal har av allt att döma redan ha tagit ställning emot. I en giftig ledare i måndags rackade de ner på initiativet: "För den som anser att amerikanska ledarsidor inte varit tillräckligt kritiska mot president Donald Trump har The Boston Globe en lösning", heter det.

Till skillnad från The Boston Globe anser The Wall Street Journal inte att Trumps retorik är en attack mot grundlagens första tillägg, den som garanterar religions-, yttrande-, mötes- och pressfrihet. "Första tillägget säger inte att regeringen inte kan kritisera pressen. Herr Trump har lika stor rätt till yttrandefrihet som sina motståndare i medierna", skriver tidningen.