Pacino i Tarantinos Manson-drama

Skådespelaren Al Pacino är klar för regissören Quentin Tarantinos kommande film "Once upon a time in Hollywood", som handlar om den så kallade Mansonfamiljens mord på 60-talet, skriver Variety.

I filmen ska Pacino spela en filmagent vid namn Marvin Shwarz, och det är första gången som han och Tarantino arbetar tillsammans.

Bland andra klara skådisar finns Damian Lewis, som ska spela filmstjärnan Steve McQueen, samt Luke Perry, Emile Hirsch och Dakota Fanning.

Sedan tidigare är det känt att Brad Pitt och Leonardo DiCaprio är med i filmen.

"Once upon a time in Hollywood" sägs utspela sig sommaren 1969, när Mansonfamiljen utförde flera mord på order av den ökände Charles Manson, bland annat på den gravida skådespelerskan Sharon Tate och fyra andra personer i hennes och maken Roman Polanskis hus.

Filmen har premiär den 9 augusti 2019, på dagen 50 år efter dåden.