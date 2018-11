Pete Davidson vägrar spä på uppbrottsbråk

De senaste veckorna har handlat om utsuddade kärlekstatueringar och Twitterbråk. Men nu verkar det omskrivna uppbrottet mellan artisten Ariana Grande och komikern Pete Davidson ha bytt riktning, rapporterar Huffington Post.

Under helgen släppte Grande sin nya låt "Thank you, next" där hon sjunger att hon känner tacksamhet för sin före detta fästman. Och i ett framträdande i tv-programmet "Saturday night live" lovordar Pete Davidson popstjärnan.

– Jag vet att en del av er är nyfikna på uppbrottet, men sanningen är att det inte är någon annans ensak och ibland fungerar det bara inte. Och det är okej. Hon är en fantastisk, stark person och jag önskar henne all lycka i världen, sade han i programmet.