Pitbull följer med Spears till Sandviken

Rapparen och låtskrivaren Pitbull följer med Britney Spears till Sandviken i sommar.

Pitbull har samarbetat med flera stora stjärnor som Jennifer Lopez, Enrique Iglesias och Kesha. I låtkatalogen finns hits som "Give me everything", "Timber" och "I know you want me".

Det är med den hyllade Las Vegas-showen "Britney: Piece of me" som popprinsessan åker på Europaturné. Showen har gjort stor succé med över 250 utsålda konserter och har omsatt över 140 miljoner dollar.

Britney Spears och Pitbull uppträder i Göransson arena den 11 augusti.