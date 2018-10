Pojkbandsstjärna renoverar bondgård i tv

Jonathan Knight från pojkbandet New Kids on the Block har sadlat om till en ny karriär - som husrenoverare i ett eget tv-program.

Kommande "Farmhouse fixer" ska följa Knight när han rustar upp en gammal bondgård i amerikanska New England, skriver People.

Programmet sänds nästa år och enligt tv-kanalen HGTV är Knight renoveringsexpert och han ska ha fixat över 200 hus sedan NKOTB gick skilda vägar 1994.

"Bondgårdarna är en nationalklenod. Många har ägts av samma släkter i 200 år och aldrig blivit renoverade. Och de försvinner snabbt. Om vi inte räddar dem är de snart borta", säger han i ett uttalande.

New Kids on the Block var världens största pojkband i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Gruppen återförenades 2008 och förra året släppte de nytt material efter fyra års uppehåll.