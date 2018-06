Pratshowjättar svarar Trump tillsammans

De konkurrerande tv-programledarna Stephen Colbert och Jimmy Fallon gör gemensam sak i ordkriget mot Donald Trump.

I en sketch som inledde både Colbert och Fallons senaste program diskuterar de båda profilerna via videosamtal Trumps senaste uttalande om dem.

– Jag hörde att han kallade oss talanglösa avskum till förtappade själar, säger Fallon.

– Det kan inte stämma. Det är ju Conan, svarar Colbert och kopplar in tredje pratshowkollegan Conan O'Brien till samtalet.

O'Brien, som är mitt i rakningen, spelar förvånad över att Trump ens är president.

– Fastighetskillen som säljer biffar? Är han president? Wow. Hur går det för honom?

– Inte så bra, svarar Colbert.

I måndags hoppade Trump på programledarna under ett massmöte i South Carolina. Presidenten har även twittrat ilsket mot Fallon på sistone då programledaren uttryckt ånger över att ha bjudit in - och skakat om kalufsen på - Trump till sitt program "Late night" under valrörelsen 2016.