Räihä: "Jag älskar jantelagen"

– Från början var det mer att jag ville testa att skriva musik, jag har inte haft någon tanke på att det skulle vara enhetligt. Det har mer varit en inlärningsperiod än att "nu satsar jag på musiken", säger Johannes Räihä om sin ep "Den varmaste kontinenten".

Han har länge rört sig i musikkretsar, men när vännerna började skriva eget under de sena tonåren vågade han inte riktigt själv. Gitarren plockade han upp först efter 20-sträcket, och tänkte att det var för sent att bli bra.

Sedan fyllde en kompis till honom år - och den nu hyllade poplåten "Sjöarna i Idaho" blev till.

– Jag ville göra någonting kul för honom och skrev den. Det var den första jag skrev, han gillade den och tvingade mig att lägga upp den på Soundcloud. Det var väldigt opretentiöst, jag bara satte mig ner och verkligen plojade, säger 29-åringen.

Trött på drömtänk

Språket försöker han att hålla så enkelt som möjligt - hellre det än textrader som känns "fy fan vad han försöker", menar Räihä.

TT: Är det någon jantegrej bakom?

– Jag har tidigare sagt att jag älskar jantelagen och det gör jag, men ja, så kan det nog vara.

TT: Varför då?

– Det är lite skönt att man liksom trycks ihop som en liten flock får och jobbar tillsammans. Jag kan störa mig så sjukt mycket på det här nya individualistiska â??be what you want to be", lev din dröm, det amerikanska drömtänket. Samtidigt blir det ju lite konstigt när jag sedan â??titta på mig, soloprojekt Johannes Räihä".

"Skönt att gå vidare"

Räihä är sedan tio år tillbaka bosatt i Stockholm, men i låtarna går han ofta tillbaka till hemstaden Örebro och Närke. Han sjunger bland annat om att åka tillbaka där allting startade - "När vi tröttar på skiten här, inte vill ha någon jävla karriär, inte vill handla i nån cool affär".

– Jag vet inte om det är en kultur i min familj eller platsen jag kommer ifrån men man pratar inte om att satsa på musik eller någonting sådant överhuvudtaget, utan man krigar på. Det är ganska skönt att inte vara i Stockholm på det sättet. Alla här frågar bara â??vad gör du? vad jobbar du med?" i stället för att umgås som vanligt folk, säger Räihä.

Trots att låtarna släpps först nu har de legat inspelade och färdigmastrade ett bra tag, och nu blickar Räihä mot nya projekt.

– Det känns om att man har varit gravid ett år för länge och nästan går och tröttnat på det. Det är kul att släppa låtar, men skönt att släppa dem och gå vidare.