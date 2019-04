Rekordstor slutstrid närmar sig i Westeros

Nikolaj Coster-Waldau, som spelar Jamie Lannister i den hyllade serien, sade under en intervju på filmfestivalen i Cannes att hemlighetsmakeriet har nått "galna höjder".

– Vi får våra manus och filmar scenen, vi har det bara digitalt, och när scenen är klar försvinner det. Det är som "Mission: Impossible", det är självförstörande, sade han enligt Esquire.

Även Emilia Clark, skådespelaren bakom drakmodern Daenerys Targaryen, har förbundit sig att inte avslöja handlingen. Men hon sammanfattar den med ett ord: episk.

– När jag fick manuset till hela den sista säsongen läste jag det på en eftermiddag. Sen gick jag hemifrån och promenerade runt i London under tre timmar och bara tänkte på det. Det är så episkt, sade hon till TT tidigare i år.

"Nu räcker det"

I "The late show with Stephen Colbert" avslöjar Kit Harington (Jon Snow) att säsongen innehåller en stridsscen som kan vara den största som någonsin har spelats in för tv eller film - bara den krävde 55 inspelningskvällar.

– Det var mitt i vintern i Belfast under kvällstid, säger Harington, som minns inspelningen som mycket krävande.

Det var inte bara den sekvensen som var tuff att spela in. Harington beskriver arbetet med hela säsongen som brutalt och krävande. För honom och de som har arbetat med serien sedan start blev det som ett slags aversionsterapi (En behandlingen som bygger på att ett fysiskt obehag kopplas till beteendet ifråga, enligt Nationalencyclopedien).

– Alla var trasiga i slutet. Jag vet inte om vi grät för att vi var ledsna över att det tog slut eller om vi grät för att det var så jävla utmattande, säger han i en intervju med Australiska GQ.

– Vi led av sömnbrist. Det var som att det var meningen att man skulle tänka: "Okej, jag är jäkligt trött på det här". I slutet gick alla runt och sade: "Nu räcker det. Jag älskar det här, det har varit det bästa i livet, jag kommer att sakna det en dag - men nu är jag färdig".

Nattkungens hemliga mål

Först den 5 mars kom trailern för den sista säsongen. Det två minuter långa klippet vittnar om att slutstriden i seriens fiktiva värld Westeros närmar sig.

Tidigare års införmaterial har varit mer kryptiskt, men här bjuds tittarna på glimtar av nästan alla huvudroller och några större ledtrådar till var striderna mellan de levande och de döda kommer äga rum.

En av seriens kungligheter spelas av en skådespelare som inte har stått i strålkastarljuset lika mycket som sina kollegor. Den slovakiske stuntmannen Vladimir Furdik spelar sedan säsong sex en av rollfigurerna vars öde handlingen nu kretsar kring. Han är Nattkungen, med kronformad skalle och isblå ögon. Ledare för de dödas armé.

För Entertainment Weekly hintar han om vad som väntar den kyliga regenten:

– Tittarna kommer få att se att han har ett mål, som han vill döda, de kommer få veta vem det är, säger Furdik, som tog över rollen efter Richard Brake.

På frågan om vilken som är hans favoritscen med nattkungen svarar han: "Den har inte visats än".