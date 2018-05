Rihanna gör reggaeplatta

Den amerikanska superstjärnan Rihanna arbetar som bäst på sitt nionde album, uppföljaren till "Anti" från 2016.

I en intervju med Vogue avslöjar artisten, med rötter på Barbados, att album nummer nio är en reggaeplatta. Bland influenserna nämns producenten och tidigare samarbetspartnern Supa Dups samt musikikonen Bob Marley.

"Jag kommer att låta som en riktig turist när jag berättar vilka mina favoritlåtar av Bob är" sade Rihanna i intervjun och räknade upp "Three little birds", "No woman, no cry" och "Redemption song".

Det är i dagsläget inte klart när nästa platta släpps.