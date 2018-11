Rihanna inför musikstopp för Trump

Donald Trump kan glömma att han får spela Rihannas musik framöver. Superstjärnan har drivit igenom ett förbud för den amerikanske presidenten att använda hennes låtar när han kampanjar, skriver New York Post.

Det var i början av november som Trump spelade Rihannas "Stop the music" under en röstningskampanj i Tennessee, vilket fick henne att kräva att all hennes musik stryks från Trumps spellistor.

Tidigare har artister som Axl Rose, Pharrell Williams, Steven Tyler i Aerosmith och REM krävt att Trump ska sluta använda deras musik.