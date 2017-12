Beatles-trummisen Richard Starkey, mer känd som Ringo Starr, uppges bli adlad i Buckingham Palace på nyårsdagen, skriver flera brittiska medier.

Enligt The Sun kommer beslutet att offentliggöras nästa vecka.

Tillsammans med de övriga beatlarna tog Ringo Starr emot den lägsta graden (MBE) av den brittiska imperieorden redan 1965. Han får dock ännu inte kalla sig "sir", eftersom han inte har blivit adlad. Något som Paul McCartney blev redan 1997.

Ringo Starr hade bara spelat trummor i några år när han 1962 ersatte den dåvarande The Beatles-batteristen Pete Best. Tillsammans med Paul McCartney, John Lennon och George Harrison bildade han under resten av 60-talet det band som av många anses vara det mest tongivande i musikhistorien.

Förutom tiden med Beatles har Ringo Starr också en lång solokarriär bakom sig.