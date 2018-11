Rod Stewart till Sverige i vår

Den ikoniske rocksångaren Rod Stewart kommer till Stockholm för en konsert i Globen den 16 maj, meddelar Live Nation.

Stoppet i Sverige är en del av hans turné "Rod Stewart live in concert". I bagaget har han låtar från nya albumet "Blood red roses" samt klassiker som "Maggie May", "Sailing" och "Da ya think I'm sexy".

Den 73-årige brittens senaste Sverigekonsert var i maj 2017 då han spelade på Scandinavium i Göteborg.

Biljetterna släpps den 20 november.