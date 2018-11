"Röjar-Ralf" nosar på nytt biorekord

Disneys nya film "Röjar-Ralf kraschar internet" lockade en stor biopublik under thanksgivinghelgen i Nordamerika. Filmen drog in 55,7 miljoner dollar under fredagen och lördagen och totalt 84,6 miljoner dollar under högtidens fem dagar, skriver Variety. Bara Disneyfilmen "Frost" har lockat en större publik under thanksgiving.

"Röjar-Ralf kraschar internet", eller "Ralph Breaks the internet" som den heter på engelska, är uppföljaren till "Röjar-Ralf" från 2012 och produktionen har kostat hela 175 miljoner dollar. I filmen ger sig Ralf och hans vän från videospelsvärlden, Vanilja von Sockertopp, ut på internet för att leta efter reservdelar till ett av Vaniljas spel, vilket visar sig vara lättare sagt än gjort.

Filmens röster görs på engelska av bland andra John C Reilly, Sarah Silverman och Taraji P Henson.